Трамп не станет пересматривать пошлины в отношении ЕС, но готов к переговорам

«Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку [с пошлинами] на уровне 50%. Но, повторюсь, пошлины не будут действовать, если они [страны ЕС] создадут производство здесь», — заявил американский лидер.
Трамп уточнил, что готов к обсуждению отсрочек на период, пока предприятия будут строиться, но с теми, кто сам придёт и изъявит желание строить заводы.
Напомним, Трамп хочет обложить ЕС пошлинами на импорт с уже с 1 июня 2025 года. Президент Штатов обрушился с критикой на торговую политику европейцев, упрекнув Брюссель за высокие барьеры, торговые штрафы и годовой дефицит с США в 250 миллиардов долларов.