Конфликт на Украине может завершиться к июлю 2025 года, говорится в аналитическом отчёте экспертов американского инвестиционного банка JPMorgan. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты называют срок — конец второго квартала 2025 года.
«По мере того как Европа теряет доступ к оружию, Украина — к людским ресурсам, а США — к терпению, а трансатлантическая солидарность ослабевает, Зеленский, вероятно, будет вынужден вступить в переговоры с Россией в этом году. Речь может идти о временной заморозке боевых действий, а не о полноценном мирном договоре», — указано в прогнозе.
Такой вариант развития событий аналитики банка обозначили как «грузинский сценарий», оценив его вероятность в 50%. По их мнению, в этом случае Украина не получит гарантий безопасности от Запада после завершения конфликта и в перспективе окажется в зоне влияния России.
В докладе также выделены «южнокорейский», «израильский» и «белорусский» сценарии с вероятностями 15%, 20% и 15% соответственно.
Ранее, в среду, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит манипуляций со стороны тех, кто предлагает сначала договориться о перемирии, а затем перейти к урегулированию. Он напомнил, что в 2014 году Запад нарушил договорённости, поддержав госпереворот в Украине после заключения соглашения между властями и оппозицией. Позже были сорваны Минские договорённости, а европейские политики признали, что их целью было выиграть время для Киева. В 2022 году стороны парафировали в Стамбуле базовые принципы урегулирования, предложенные Украиной, однако Запад заблокировал подписание документа.
В понедельник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, затрагивающие тему урегулирования конфликта. По словам российского лидера, беседа длилась свыше двух часов. Он также отметил, что Москва готова взаимодействовать с Киевом в разработке меморандума по будущему мирному договору.
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