Ранее, в среду, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит манипуляций со стороны тех, кто предлагает сначала договориться о перемирии, а затем перейти к урегулированию. Он напомнил, что в 2014 году Запад нарушил договорённости, поддержав госпереворот в Украине после заключения соглашения между властями и оппозицией. Позже были сорваны Минские договорённости, а европейские политики признали, что их целью было выиграть время для Киева. В 2022 году стороны парафировали в Стамбуле базовые принципы урегулирования, предложенные Украиной, однако Запад заблокировал подписание документа.