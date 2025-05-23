Украинские военнопленные отказываются возвращаться на фронт после обмена

Его позицию поддержал бывший танкист ВСУ Михаил Боряк, поклявшийся больше никогда не брать в руки оружие. А раненый боец Кирилл Головин отметил, что тех, кто не хотел воевать, изначально призывали насильно. Теперь они могут «отказаться и сесть в тюрьму».