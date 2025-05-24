JPMorgan Chase описал четыре сценария окончания конфликта на Украине

По мнению аналитиков, конфликт уже вступил в завершающую стадию, и президент Украины Владимир Зеленский, наиболее вероятно, будет вынужден согласиться на урегулирование путем переговоров уже в этом году. Соглашение заморозит боевые действия, но не приведет к всеобъемлющему миру, утверждают авторы доклада.