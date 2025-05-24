JPMorgan Chase описал четыре сценария окончания конфликта на Украине

Соглашение по конфликту на Украине в каком-то виде может появиться во втором квартале 2025 года, полагают аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase. Такой вывод содержится в его первом геополитическом докладе.
По мнению аналитиков, конфликт уже вступил в завершающую стадию, и президент Украины Владимир Зеленский, наиболее вероятно, будет вынужден согласиться на урегулирование путем переговоров уже в этом году. Соглашение заморозит боевые действия, но не приведет к всеобъемлющему миру, утверждают авторы доклада.
Прочность договоренностей, с их точки зрения, будет зависеть от нескольких факторов, среди которых:
- удовлетворенность России уступками от Украины и Запада;
- достаточные гарантии безопасности для Киева.
В дальнейшем, по мнению аналитиков, события будут развиваться по одному из четырех сценариев.
- Наиболее вероятным (50%) авторы доклада называют «грузинский» вариант. Он подразумевает, что Киев не получит надежных гарантий безопасности. Внутри страны будет наблюдаться постоянная нестабильность, экономика будет показывать медленный рост и восстанавливаться не в нужных темпах. Отсутствие иностранных войск и ослабление поддержки с течением времени, срыв перспективы членства в ЕС и НАТО приведут тому, что Украина «постепенно вернется в сферу влияния России», говорится в докладе. Такой вариант аналитики оценили как «нехороший».
- С вероятностью 20% возможен «израильский» сценарий. Он предполагает, что зарубежные партнеры Киева будут оказывать ему сильную и устойчивую военную и экономическую поддержку, хотя присутствия значительного иностранного контингента не будет. Украина получит существенные возможности для укрепления своей обороноспособности, модернизации армии и обретет собственные «сдерживающие факторы». Этот сценарий эксперты JP Morgan Chase считают «неплохим»;
- «Лучшим» вариантом, вероятным лишь на 15%, по мнению аналитиков, является «южнокорейский» сценарий. При нем Украина не станет членом НАТО, и ее территория не вернется к прежним границам. Однако, если в конечном итоге в стране разместятся европейские силы безопасности, и это будет подкреплено гарантиями безопасности от США в виде помощи и разведывательной поддержки, то оставшаяся под контролем Киева территория «встанет на гораздо более стабильную, процветающую и демократическую траекторию». При этом использование Западом примерно $300 млрд российских активов «даст хороший старт восстановлению Украины», утверждают в JPMorgan Chase. Москва считает любые действия со своими активами воровством и обещает отстаивать свои интересы в судах;
- «Худшим» сценарием«(15%) аналитики банка считают “белорусский”. Если США откажутся от поддержки Украины, а Евросоюз не сможет вмешаться в ситуацию, Россия “превратит страну (Украину. — РБК) в вассальное государство Москвы”, утверждается в докладе. “При этом сценарии Россия фактически выиграет войну, разделит Запад и бесповоротно перевернет мировой порядок, [возникший], после Второй мировой войны”, — говорится в нем.
Россия выступает против вступления Украины в НАТО, но не возражает против ее членства в Евросоюзе, поскольку это — не военный блок. Москва не примет размещения на Украине военных стран НАТО, подчеркивал МИД, отмечая, что идея ввести миротворческий контингент расценивается как шаг к эскалации конфликта.
Москва стремится устранить первопричины конфликта на Украине, говорил президент России Владимир Путин. Речь идет о расширении НАТО на восток и «стратегическом курсе» Киева после 2014 года на удаление из разных сфер жизни вещей, связанных с Россией и русским языком, пояснял глава МИД Сергей Лавров.