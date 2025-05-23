«Переносите заводы в США»: Трамп объявил о новой торговой политике в отношении ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение ввести 50-процентные пошлины на европейские товары, чтобы стимулировать перенос производств в Соединенные Штаты. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, американский лидер четко обозначил свою позицию: либо компании открывают предприятия в США, либо столкнутся с высокими тарифами.
Трамп подчеркнул, что не рассчитывает на заключение торговой сделки с Европой. По его словам, новая политика направлена не на конфронтацию, а на возвращение промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.
«У нас уже практически 12 триллионов долларов поступает в бюджет страны. Ни у одного президента не было таких цифр — ни за год, ни за два, ни за три», — добавил он, комментируя текущие экономические показатели.
Ранее Трамп сделал заявление о введении торговых пошлин против Евросоюза.