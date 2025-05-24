Стало известно, сколько может потерять Германия из-за новых пошлин США

Введение 50% импортных пошлин США на товары из ЕС может привести к потерям Германии в размере 200 млрд евро к 2028 году. Такой прогноз представил кёльнский Институт германской экономики (IW).
Согласно расчетам экспертов, если пошлины сохранятся до конца возможного второго срока Дональда Трампа, ВВП Германии в 2025 году сократится на 0,1%, а в период с 2025 по 2028 год — в среднем на 1,1% по сравнению с базовым сценарием. В случае ответных мер со стороны ЕС совокупный ущерб может достичь 250 млрд евро.
В IW отметили, что от новых тарифов пострадают и США. Например, американцы импортируют из Германии 95% автомобильных кранов — в 2024 году их поставки оценивались в 850 млн долларов.
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