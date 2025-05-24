Стало известно, сколько может потерять Германия из-за новых пошлин США

Согласно расчетам экспертов, если пошлины сохранятся до конца возможного второго срока Дональда Трампа, ВВП Германии в 2025 году сократится на 0,1%, а в период с 2025 по 2028 год — в среднем на 1,1% по сравнению с базовым сценарием. В случае ответных мер со стороны ЕС совокупный ущерб может достичь 250 млрд евро.