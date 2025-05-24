Как взбодрили киевскую хунту и любителей «договорняков»

Более того, он заявил, что намерен ввести тарифы в 50% против Евросоюза. Потому что, цитата, «переговоры с европейцами о торговле ни к чему не ведут». Согласитесь, если бы продолжал действовать формат «США и ЕС вместе против России», то это было бы предельно странно. Так что Трамп твёрдо намерен выскочить из украинского кейса, прикинувшись ветошью (зачёркнуто, но плохо) не организатором и зачинщиком этого конфликта, а «посредником». Да хоть папой римским, только уходи уже! Как говорит один кинокритик, «Го авэй нау!».