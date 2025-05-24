Число пострадавших при нападении с ножом в Гамбурге выросло до 17

Инцидент произошел на платформе 13/14 около 18.05 (19.05 по минскому времени). Правоохранители задержали 39-летнюю женщину, немку по национальности. Полиция исходит из того, что женщина действовала в одиночку. Обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленницы пока не установлены, но, как сообщает агентство DPA, полиция не считает, что это нападение было политически мотивированным.