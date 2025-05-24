В РФ назвали заявление Залужного по границам Украины прорывом

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, совершил политический прорыв, заявив, что Украине не стоит надеяться на возврат к былым границам. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма и член экспертного совета при Совфеде Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.