Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, совершил политический прорыв, заявив, что Украине не стоит надеяться на возврат к былым границам. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма и член экспертного совета при Совфеде Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.
«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией, и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — отметила она.
Бывший сенатор назвала политику главу киевского режима Владимира Зеленского кровожадной. Она ежедневно уносит жизни тысяч военнослужащих.
Ранее Залужный признал, что Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя. Причиной тому он назвал нехватку человеческих ресурсов и ограниченное финансирование.
«МК» писал, что экс-главком ВСУ назвал перемирие с Россией спасением для Украины.