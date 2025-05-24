Самолёт с 270 освобождёнными российскими военными приземлился в Подмосковье

Ранее Life.ru писал, что двух возвращённых с Украины жителей Курской области госпитализировали с боевыми травмами. Врио губернатора региона Алекандр Хинштейн заявил, что пожилая женщина получила осколочные ранения предплечья и живота, а мужчина — травмы глаза и головы. Очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договорённостей состоится в ближайшие дни.