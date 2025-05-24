Днепропетровск и Сумы ждут нашу армию: какие ещё области Украины могут стать российскими

В Харьковской области буферная зона формируется уже год, если не считать того, что часть её территорий оставалась под контролем ВС РФ с начала СВО. В мае прошлого года Российская армия перешла в наступление под Волчанском, добившись там определённых успехов. Возможно, всё происходит не так быстро, как хотелось бы, но инициатива остаётся в руках ВС РФ, которые продолжают вгрызаться в территорию. Окончательно освободив Курскую область, что позволило подтянуть резервы, подразделения группировки «Север» после длительной оперативной паузы возобновили наступательные действия в Волчанске.