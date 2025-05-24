Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ускорении процедуры утверждения проектов строительства ядерных реакторов и учреждении должности специального посланника по экспорту ядерных технологий. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил на церемонии подписания в Овальном кабинете помощник президента, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф, этот документ позволит ускорить строительство реакторов, которые будут использоваться для выработки электроэнергии для нужд Пентагона, а также центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта. «Кроме того, в соответствии с этим указом создается должность специального посланника и разрабатывается стратегия экспорта ядерных технологий», — сообщил он.
«Идея заключается в том, что мы сможем развивать американскую промышленность за счет иностранных покупателей, которые также заинтересованы в такого рода технологиях», — добавил Шарф. -0-