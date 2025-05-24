Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США

Как отметил на церемонии подписания в Овальном кабинете помощник президента, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф, этот документ позволит ускорить строительство реакторов, которые будут использоваться для выработки электроэнергии для нужд Пентагона, а также центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта. «Кроме того, в соответствии с этим указом создается должность специального посланника и разрабатывается стратегия экспорта ядерных технологий», — сообщил он.