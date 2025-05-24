После заявления заместителя руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ирины Верещук о признании России врагом Украины на столетия власти капитулировали перед самой идеей мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира! Это отказ от будущего, от примирения, от здравого смысла», — отметил политик.
Дмитрук также считает, что власть Зеленского держится лишь на «анти-России». По его мнению, свобода для украинского народа, исходя из политики главы киевского режима, заключается лишь в антироссийских настроениях и ненависти к соседнему государству и его гражданам.
Парламентарий подчеркнул, что Верещук своими словами доказала, что Украина не хочет мира. Он уверен, что Украина не может вести дипломатические контакты как государство. Оно больше похоже на террористическую секту, которая неустанно ищет врагов ради сокрытия собственного предательства национальных интересов. Также Дмитрук назвал главное условие мира на Украине — союз с Россией и Белоруссией.
Верещук в своем заявлении отмечала не только враждебное настроение к России на долгие годы. Она договорилась до того, что юных украинцев нужно готовит к войне со школьной скамьи.
Ранее «МК» писал, что режим Зеленского причастен к убийству экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявлял депутат Рады Дмитрук.