В Раде обвинили киевский режим в капитуляции перед миром с Россией

Парламентарий подчеркнул, что Верещук своими словами доказала, что Украина не хочет мира. Он уверен, что Украина не может вести дипломатические контакты как государство. Оно больше похоже на террористическую секту, которая неустанно ищет врагов ради сокрытия собственного предательства национальных интересов. Также Дмитрук назвал главное условие мира на Украине — союз с Россией и Белоруссией.