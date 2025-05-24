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Трамп и Рубио проводят радикальную реформу Совета национальной безопасности

Администрация Дональда Трампа инициировала масштабную реформу Совета по национальной безопасности (СНБ), направленную на сокращение бюрократии и борьбу с так называемым «глубинным государством».

Администрация Дональда Трампа инициировала масштабную реформу Совета по национальной безопасности (СНБ), направленную на сокращение бюрократии и борьбу с так называемым «глубинным государством».

Как сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме, штат СНБ планируется сократить почти наполовину — с 350 до значительно меньшего числа сотрудников, а часть его функций передать Госдепартаменту и Министерству обороны.

Госсекретарь Марко Рубио, временно исполняющий обязанности советника по нацбезопасности, заявил, что реформа вернёт СНБ к его первоначальной миссии — координации между ведомствами, а не самостоятельной реализации политики. «Оптимизация размера СНБ соответствует его первоначальной цели и видению президента», — подчеркнул он.

По данным источников, Трамп считает текущую структуру совета слишком медлительной и укомплектованной чиновниками, не разделяющими его курс. Один из собеседников издания назвал СНБ «оплотом глубинного государства», против которого настроен Рубио.

После реформы совет сосредоточится на аналитике и консультациях, а оперативные решения будут принимать профильные министерства. При этом Трамп якобы намерен как можно дольше сохранять Рубио в роли и. о. советника, отмечая его лидерские качества.

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