Эрдоган отметил роль обмена пленными в укреплении доверия между РФ и Украиной

В пятницу, 23 мая, начался крупный обмен пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность этой договоренности. Он обсудил роль обмена пленными с премьером Испании Педро Санчесом, пишет управление коммуникации Турции в соцсети.
По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, этот шаг важен для укрепления доверия между Россией и Украиной. Кроме того, президент Турции считает, что обмен пленными — одна из возможностей для движения к заключению мира. Он отметил, что Анкара и дальше готова оказывать содействие в процессе урегулирования конфликта на Украине.
«В ходе встречи наш президент заявил, что Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и Россией, как важный шаг по укреплению доверия», — сказано в сообщении.
Как рассказали в Минобороны РФ, среди вернувшихся россиян числятся и жители Курской области. Их захватили в плен боевики ВСУ при нападении на регион.