Эрдоган отметил роль обмена пленными в укреплении доверия между РФ и Украиной

По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, этот шаг важен для укрепления доверия между Россией и Украиной. Кроме того, президент Турции считает, что обмен пленными — одна из возможностей для движения к заключению мира. Он отметил, что Анкара и дальше готова оказывать содействие в процессе урегулирования конфликта на Украине.