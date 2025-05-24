«Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации видения президента (Дональда Трампа — ред.) о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в отношениях Сирии с ее соседями», — говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном госдепартаментом.
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Решение США приостановить действие санкций против Сирии стало первым шагом к новым отношениям между двумя странами, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.