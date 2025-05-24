США ослабили санкционный режим в отношении Сирии

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, смягчающую санкционный режим в отношении Сирии. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, теперь разрешены ранее запрещённые операции с рядом сирийских компаний и государственных учреждений.
Из-под санкций выведены ключевые сирийские предприятия, включая авиаперевозчика Syrian Air, нефтяную компанию Sytrol, Центральный банк Сирии и несколько нефтегазовых компаний. Исключение составляют только операции с физическими и юридическими лицами, остающимися в санкционных списках.
Новая лицензия отменяет действие ряда ограничений, введённых Положением о сирийских санкциях. При этом в ведомстве подчеркнули, что определённые виды деятельности по-прежнему остаются под запретом, как указано в пункте «c» документа.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала масштабную реформу Совета по национальной безопасности (СНБ), направленную на сокращение бюрократии и борьбу с так называемым «глубинным государством».