JPMorgan дал четыре сценария окончания конфликта на Украине

«Киев не получит надежных гарантий безопасности. Внутри страны будет наблюдаться постоянная нестабильность, экономика будет показывать медленный рост и восстанавливаться не в нужных темпах. Отсутствие иностранных войск и ослабление поддержки с течением времени, срыв перспективы членства в ЕС и НАТО приведут к тому, что Украина постепенно вернется в сферу влияния России», — сообщается в докладе аналитиков JPMorgan Chase. Авторы поясняют, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто уже во втором квартале 2025 года, однако оно лишь заморозит боевые действия, не приведя к всеобъемлющему миру.