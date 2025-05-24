JPMorgan дал четыре сценария окончания конфликта на Украине

Конфликт может закончиться во втором квартале 2025 года, считают аналитики.
Конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев, считают аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase. Согласно первому геополитическому докладу банка, наибольшая вероятность (50%) отводится так называемому «грузинскому» сценарию, при котором Украина не получит надежных гарантий безопасности и постепенно вернется в сферу влияния России, говорится в докладе.
«Киев не получит надежных гарантий безопасности. Внутри страны будет наблюдаться постоянная нестабильность, экономика будет показывать медленный рост и восстанавливаться не в нужных темпах. Отсутствие иностранных войск и ослабление поддержки с течением времени, срыв перспективы членства в ЕС и НАТО приведут к тому, что Украина постепенно вернется в сферу влияния России», — сообщается в докладе аналитиков JPMorgan Chase. Авторы поясняют, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто уже во втором квартале 2025 года, однако оно лишь заморозит боевые действия, не приведя к всеобъемлющему миру.
Кроме «грузинского», аналитики рассматривают еще три сценария развития событий. В числе них: «израильский» (20%), подразумевающий устойчивую военную и экономическую поддержку Киева со стороны Запада без размещения иностранных войск; «южнокорейский» (15%), при котором Украина не станет членом НАТО, но сможет добиться стабильного развития благодаря гарантиям безопасности и помощи США; а также «белорусский», который эксперты считают худшим (15%). По их мнению, если США прекратят поддержку Украины, а Евросоюз не сможет вмешаться, страна может стать вассальным государством Москвы, что приведет к радикальным изменениям мирового порядка.
Ранее президент России Владимир Путин призывал власти Украины возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Западные аналитики и СМИ отмечали, что дальнейшее игнорирование дипломатического пути может привести к военному поражению Киева и значительным потерям.