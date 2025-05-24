WSJ: США и Иран пытаются согласовать рамочный договор по ядерной программе

Иран считает, что такое соглашение станет «шагом по направлению к новой сделке», и предлагает включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу и обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, договоренность может содержать требование проводить строгие проверки на иранских ядерных объектах. Вашингтон же хочет перечислить в промежуточном соглашении конкретные цели, над достижением которых в дальнейшем будут работать технические группы. США также рассчитывают, что рамочное соглашение будет носить «более предписывающий характер».
Главным спорным моментом в работе над рамочным соглашением остается право Ирана на обогащение урана, отмечает издание. США требуют, чтобы Тегеран полностью отказался от этой деятельности, но иранские власти отвергают это требование и заявляют, что ядерная программа их страны носит исключительно мирный характер.
Ранее в пятницу в Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выполняет функцию посредника в переговорном процессе, сообщил о достижении сторонами «определенного, но не окончательного прогресса». Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы и надеются, что еще за одну-две встречи достигнут положительных результатов.
Первый раунд переговоров Ирана и США прошел 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий и четвертый — 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице.