WSJ: США и Иран пытаются согласовать рамочный договор по ядерной программе

Иран считает, что такое соглашение станет «шагом по направлению к новой сделке», и предлагает включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу и обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, договоренность может содержать требование проводить строгие проверки на иранских ядерных объектах. Вашингтон же хочет перечислить в промежуточном соглашении конкретные цели, над достижением которых в дальнейшем будут работать технические группы. США также рассчитывают, что рамочное соглашение будет носить «более предписывающий характер».