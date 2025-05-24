В поджоге дома премьера Британии заподозрили Россию

Ранее посольство России в Лондоне выразило недоумение по поводу заявления Стармера о «неприемлемой» позиции Москвы на переговорах с Украиной в Турции. «Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», — подчеркнули в дипмиссии.