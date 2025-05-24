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В поджоге дома премьера Британии заподозрили Россию

К поджогу дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера может быть причастна Россия. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщает газета Financial Times (FT).

Источник: AP 2024

«Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в поджоги собственности, связанной со Стармером», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 12 мая. В поджоге обвиняются 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк. Британские чиновники не исключают, что поджигателей могли нанять «лица в России».

Ранее посольство России в Лондоне выразило недоумение по поводу заявления Стармера о «неприемлемой» позиции Москвы на переговорах с Украиной в Турции. «Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», — подчеркнули в дипмиссии.