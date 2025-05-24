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Рубио: Трамп ждёт от Сирии быстрых шагов после снятия санкций

США приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней. Президент Дональд Трамп ожидает от сирийского руководства «быстрых шагов» в ответ на облегчение санкционного режима. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Life.ru

«Президент ясно дал понять, что ожидает, что за данным облегчением [санкций] последуют быстрые шаги сирийского правительства по важным политическим приоритетам», — говорится в заявлении Рубио, опубликованном Государственным департаментом.

По словам Рубио, решение временно отменить санкции стало первым шагом к налаживанию новых отношений между США и Сирией.

Как сообщал Life.ru, в ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп заявил о планах отменить санкции, введённые Вашингтоном против Сирии. По его словам, это решение принято с целью «дать стране шанс» на восстановление.