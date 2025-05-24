Власти Германии должны отвести свои войска от границы с Россией, чтобы зря не тратить деньги налогоплательщиков. Такое мнение высказала депутат бундестага Сара Вагенкнехт, сообщило издание Berliner Zeitung.
«Мы требуем вывода бундесвера из Литвы. Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России. Это также могло бы остановить массовую трату денег налогоплательщиков», — подчеркнула политик.
Она отметила, что содержание немецкой бригады в Литве будет стоить несколько сотен миллионов евро. Вагенкнехт назвала это «сжиганием денег налогоплательщиков». И признала, что бундесвер страдает от нехватки военнослужащих и финансирования.
Депутат также призвала не игнорировать историю и «развернуться к миру». По ее мнению, необходимо наладить отношения с Россией.
Планируется, что Германия разместит 5-тысчную бригаду в Литве на границе с Россией. Вместе с военными туда отправятся и их семьи.