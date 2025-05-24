Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо осознать, что в текущий момент Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать по всей линии боевого соприкосновения. Об этом в субботу, 24 мая, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что украинские войска продолжают совершать террористические атаки на территорию России. По словам Володина, подобная ситуация свидетельствует о необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Спикер Госдумы подчеркнул, что при этом Евросоюз (ЕС) и Киев пытаются сорвать переговоры сторон.
— Важно, чтобы на Западе и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ. Наступление идет по всей линии фронта, Зеленскому и его покровителям из европейской партии войны надо это осознать, — написал Володин в своем Telegram-канале.
23 мая в пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отметили, что российские войска, в отличие от противника, выберут в качестве целей только военные объекты.