Володин: Зеленскому нужно осознать, что российские войска продолжают наступать

— Важно, чтобы на Западе и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ. Наступление идет по всей линии фронта, Зеленскому и его покровителям из европейской партии войны надо это осознать, — написал Володин в своем Telegram-канале.