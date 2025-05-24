Володин призвал Зеленского осознать реальное положение ВСУ на фронте

По его мнению, подобные действия Киева требуют устранения коренных причин конфликта. Володин обвинил украинское руководство и страны ЕС в срыве мирных переговоров, отметив, что Запад должен нести ответственность за регулярные обстрелы российских городов.
«Для всех очевидно: еврочиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры. Россия даст адекватный и жёсткий ответ», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее на Украине власти захотели готовить граждан к длительному конфликту с Россией и обучать детей основам военного дела. Инициатива направлена на формирование у подрастающего поколения негативного отношения к Москве с раннего возраста.