Глава Государственной думы Вячеслав Володин напомнил Владимиру Зеленскому, что российские войска продолжают наступательные действия на всех участках фронта и главе киевского режима нужно это осознать. Он подчеркнул, что украинские власти вместо поиска дипломатических решений продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории России.