В Раде назвали пуски БПЛА по РФ суицидальным шоу во имя Зеленского

Парламентарий также назвал Зеленского воином с экрана, который может лишь делать заявления на камеру. В реальности же, по словам Дмитрука, страна умирает. А глава киевского режима является проводником Украины к катастрофе. Он боится мира, так как в этом случае его неизбежно ждет трибунал. Хотя у Зеленского давно готов план эвакуации, резюмировал депутат.