Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил уже тысячи военных и государственных преступлений против народа Украины. Инструментом для этого служат регулярные удары БПЛА по территории России.
Так считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовав мнение в своем телеграм-канале. Он назвал эти атаки суицидальными шоу в угоду Зеленскому.
«Все эти “атаки на Москву” — это суицидальные шоу во имя Зеленского… Это уже тысячное преступление. Государственное. Военное. Преступление против собственного народа… Кому это выгодно? Народу Украины? Нет. Армии? Нет. Только одному — Зеленскому», — заявил политик.
Парламентарий также назвал Зеленского воином с экрана, который может лишь делать заявления на камеру. В реальности же, по словам Дмитрука, страна умирает. А глава киевского режима является проводником Украины к катастрофе. Он боится мира, так как в этом случае его неизбежно ждет трибунал. Хотя у Зеленского давно готов план эвакуации, резюмировал депутат.
Ранее «МК» писал, что после заявления заместителя руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ирины Верещук о признании России врагом Украины на столетия власти капитулировали перед самой идеей мирного урегулирования конфликта, считает Дмитрук.