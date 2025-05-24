В Британии сообщили о применении Россией на СВО тактики «тройного удушающего захвата»

Согласно публикации, эта стратегия включает три этапа: сначала наземные атаки вынуждают украинские войска закрепиться на позициях, ограничивая их мобильность. Затем дроны-разведчики фиксируют расположение сил ВСУ в реальном времени, минимизируя их возможность для маневра. На завершающем этапе ключевые позиции подвергаются ударам авиабомб с большого расстояния.