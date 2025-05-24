Минфин США решило снять часть санкций с Сирии

Министерство финансов США объявило о выпуске новой генеральной лицензии, которая официально разрешает осуществлять в отношении Сирии операции, ранее запрещенные в рамках санкционных ограничений.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства, где уточняется, что за исключением случаев, указанных в пункте «c» лицензии, все запреты, связанные с сирийскими санкциями, отменены, за исключением операций с заблокированными лицами.
В рамках этой лицензии были сняты ограничения с ряда ключевых организаций и структур. Среди них — авиакомпания Syrian Air, нефтяная компания Sytrol, Центральный банк Сирии и несколько нефтегазовых предприятий. Эти меры позволяют расширить экономические связи и облегчить восстановление экономики страны.
По информации агентства Reuters, госсекретарь США Марко Рубио также подписал указ о временном отказе от санкций в отношении Сирии на срок до 180 дней. Эта мера направлена на поддержку стабильного восстановления страны и создание условий для более активного международного взаимодействия.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность введения нового пакета санкций против России, который может затронуть сферу энергетики.