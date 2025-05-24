Британская газета The Times сообщает о значительном превосходстве российских войск в разработке и боевом применении беспилотных летательных аппаратов средней дальности. По данным издания, новые серийные российские FPV-дроны и их оптоволоконные аналоги кардинально изменили тактику ведения боевых действий на украинском фронте.
Командир пехотного батальона ВСУ, чьи слова приводит издание, признал, что технологическое развитие происходит настолько быстро, что концепции, работавшие месяц назад, уже устарели. Особое внимание он уделил резкому увеличению дальности действия российских дронов — только за последнюю неделю их радиус поражения вырос на 4 километра.
Напомним, что российские войска начали активно применять в зоне СВО тактику «тройного удушающего захвата», которая позволяет эффективно подавлять оборону ВСУ.
Ранее освобожденные пленные ВСУ заявили об отказе воевать снова.