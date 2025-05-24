СМИ: Россия вырвалась вперед в производстве и применении боевых дронов

Командир пехотного батальона ВСУ, чьи слова приводит издание, признал, что технологическое развитие происходит настолько быстро, что концепции, работавшие месяц назад, уже устарели. Особое внимание он уделил резкому увеличению дальности действия российских дронов — только за последнюю неделю их радиус поражения вырос на 4 километра.