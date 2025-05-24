Эрдоган обсудил с Испанией мир на Украине и в Газе

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Эрдоган высоко оценил принципиальную позицию Испании по конфликту в Газе, осудив действия Израиля. Он отметил, что Турция сосредоточена на доставке гуманитарной помощи в Газу и считает, что прекращение угнетения в Палестине возможно благодаря совместным усилиям ряда стран.
Эрдоган также затронул тему евроинтеграции, заявив, что Турция остаётся приверженной цели вступления в Евросоюз и ожидает от Брюсселя конкретных шагов в этом направлении. В контексте двусторонних отношений с Испанией он акцентировал внимание на дальнейшем развитии сотрудничества, особенно в сферах оборонной промышленности и транспорта.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Процесс, который может занять несколько дней, планируется провести в несколько этапов с 23 по 25 мая. Российские СМИ сообщили подробности о том, какие военные вернутся в Россию и на Украину в рамках этого обмена. Москва также освободила из плена ВСУ 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области, захваченных украинскими войсками.