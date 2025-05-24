Лавров изложит на ассамблее СВОП оценку ситуации в мире

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, в 2025 году организаторы выбрали для обсуждения тему «Время испытаний: война и мир XXI века». Она подчеркнула, что СВОП объединяет ученых-международников, дипломатов, экономистов и военных, и на площадке совета рассматриваются важнейшие вопросы как российской, так и международной повестки дня. В МИД высоко ценят конструктивное сотрудничество с руководством этой организации.