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Лавров изложит на ассамблее СВОП оценку ситуации в мире

Ожидается, что Лавров выступит на первой сессии форума под названием «Изменения в мире и российская политика».

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в работе ежегодной ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), самой старейшей в стране неправительственной организации.

В ходе мероприятия министр поделится своими оценками текущего состояния мировой ситуации и выслушает мнения ведущих российских экспертов по ключевым вопросам внешней политики страны.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, в 2025 году организаторы выбрали для обсуждения тему «Время испытаний: война и мир XXI века». Она подчеркнула, что СВОП объединяет ученых-международников, дипломатов, экономистов и военных, и на площадке совета рассматриваются важнейшие вопросы как российской, так и международной повестки дня. В МИД высоко ценят конструктивное сотрудничество с руководством этой организации.

Ожидается, что Лавров выступит на первой сессии форума под названием «Изменения в мире и российская политика». После этого он примет участие в дискуссии, отвечая на вопросы участников. Часть его выступления будет транслироваться в прямом эфире на информационных ресурсах Министерства иностранных дел России.

Ранее Лавров сообщил, что при подготовке меморандума о мирном договоре РФ исходит из необходимости устранения первопричин украинского конфликта. По его словам, для РФ принципиальное значение имеет обеспечение прав русскоязычного населения на Украине.