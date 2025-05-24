Япония рассчитывает выйти на соглашение по тарифам с США к саммиту G7 в Канаде

«Нам удалось провести более откровенные и глубокие переговоры, чем в прошлый раз. Лидеры двух стран обязательно встретятся на саммите G7, и, как переговорщик, я бы очень хотел, чтобы мы вышли на какое-то соглашение к этому времени», — приводит его слова японское общественное телевидение. В то же время он подчеркнул, что японская сторона не заинтересована просто в наискорейшем заключении соглашения, поскольку на кону стоят национальные интересы Японии.