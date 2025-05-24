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Япония рассчитывает выйти на соглашение по тарифам с США к саммиту G7 в Канаде

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Япония рассчитывает, что Токио и Вашингтону удастся добиться подписания соглашения с США по тарифам и торговле к саммиту G7, который пройдет в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) 15—17 июня. Об этом журналистам по итогам третьего раунда консультаций сообщил министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, представляющий японскую сторону на переговорах.

Источник: Reuters

«Нам удалось провести более откровенные и глубокие переговоры, чем в прошлый раз. Лидеры двух стран обязательно встретятся на саммите G7, и, как переговорщик, я бы очень хотел, чтобы мы вышли на какое-то соглашение к этому времени», — приводит его слова японское общественное телевидение. В то же время он подчеркнул, что японская сторона не заинтересована просто в наискорейшем заключении соглашения, поскольку на кону стоят национальные интересы Японии.

Япония и США уже провели три раунда переговоров. Как сообщал в начале мая Акадзава, они пока далеки от договоренности. По данным японских СМИ, представители США в ходе второго раунда переговоров с Акадзавой в начале мая отказались даже обсуждать вопрос об отмене повышенных пошлин на автомобили, сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении повышенных таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Для Японии установлена дополнительная тарифная ставка 24%. В то же время США установили отсрочку на введение этих тарифов на 90 дней для проведения переговоров. Помимо этого, Вашингтон уже начал применять таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые автомобили, автомобильные запчасти и узлы.