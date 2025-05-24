Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет потребовал от властей США публично осудить заявления заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о конфликте с Россией. По мнению депутата, таким образом киевский режим подрывает мирные инициативы.
Ранее Верещук в своём Telegram-канале заявила, что «война продлится долго» даже в случае перемирия, обозначив Россию как «врага на десятилетия, если не века». Она также призвала готовить украинских детей к войне «со школьной скамьи».
По мнению Шеремета, Верещук озвучивает позицию самого Зеленского, а ее слова перечёркивают мирные предложения экс-президента США Дональда Трампа, демонстрируя, что переговоры для Киева — лишь тактическая пауза для наращивания сил и возобновления бойни. Шеремет заявил, что США, выступавшие гарантом диалога, обязаны дать оценку таким заявлениям.
Он подчеркнул, что истинная цель режима Зеленского — продолжение диверсий против России и террористических атак. Депутат отметил, что вместо поиска мира киевский режим культивирует ненависть с детства. Он призвал Верещук публично извиниться, иначе все разговоры о перемирии со стороны Украины окажутся лицемерием.