Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД призвали США дать оценку заявлением из офиса Зеленского о России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет потребовал от властей США публично осудить заявления заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о конфликте с Россией.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет потребовал от властей США публично осудить заявления заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о конфликте с Россией. По мнению депутата, таким образом киевский режим подрывает мирные инициативы.

Ранее Верещук в своём Telegram-канале заявила, что «война продлится долго» даже в случае перемирия, обозначив Россию как «врага на десятилетия, если не века». Она также призвала готовить украинских детей к войне «со школьной скамьи».

По мнению Шеремета, Верещук озвучивает позицию самого Зеленского, а ее слова перечёркивают мирные предложения экс-президента США Дональда Трампа, демонстрируя, что переговоры для Киева — лишь тактическая пауза для наращивания сил и возобновления бойни. Шеремет заявил, что США, выступавшие гарантом диалога, обязаны дать оценку таким заявлениям.

Он подчеркнул, что истинная цель режима Зеленского — продолжение диверсий против России и террористических атак. Депутат отметил, что вместо поиска мира киевский режим культивирует ненависть с детства. Он призвал Верещук публично извиниться, иначе все разговоры о перемирии со стороны Украины окажутся лицемерием.