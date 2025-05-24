Когда Россия передаст Украине проект об урегулировании конфликта: есть один важный момент

Министр уточнил, что Киеву передадут проект об урегулировании конфликта только после завершения обмена пленными. Он должен пройти согласно формуле «1000 на 1000», как и договорились члены делегаций в Турции. Министр иностранных дел России уточнил, что Москва всё так же привержена тем пунктам, о которых шла речь в Стамбуле.