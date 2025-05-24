Когда Россия передаст Украине проект об урегулировании конфликта: есть один важный момент

Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными. Его совершат по формуле «1000 на 1000». Обмен военными между Киевом и Москвой уже начался. Помимо этой договоренности, стороны решили составить проекты мирного урегулирования украинского конфликта. Однако есть важный момент. Информацию о нем подробно изложил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр уточнил, что Киеву передадут проект об урегулировании конфликта только после завершения обмена пленными. Он должен пройти согласно формуле «1000 на 1000», как и договорились члены делегаций в Турции. Министр иностранных дел России уточнил, что Москва всё так же привержена тем пунктам, о которых шла речь в Стамбуле.
«Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу “тысяча на тысячу”. Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который РФ сейчас завершает», — заявил Сергей Лавров.
Он, кроме того, поделился деталями разрабатываемого документа. По данным Сергея Лаврова, проект предусмотрит шаги для достижения «устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании конфликта». Работа над документом идет активно, добавил российский министр.
По сведениям представителей Министерства обороны РФ, 23 мая на Родину вернулись 270 военных ВС России и 120 мирных граждан. Украина так же получила 270 пленных бойцов и 120 гражданских лиц. Как оказалось, среди возвращенных россиян числятся и жители Курской области. Они оказались в плену у ВСУ после вторжения Киева на российскую территорию. В Минобороны также подтвердили, что обмен продолжится в течение нескольких дней.
О выборе Украиной пленных поразмышлял командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов. Он заявил, что Киев хочет возвращения отнюдь не всех бойцов. Украину интересуют лишь определенные военные. При этом некоторые боевики ВСУ находятся в плену у ВС РФ на протяжении трех лет.