Российские войска после непростых боев зашли на территорию населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Киевский режим из этого села отправлял боевиков в Курскую область, заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — рассказал он.
Месяцем ранее ВС РФ взяли под контроль важную трассы между Юнаковкой и Олешней. По этой дороге осуществлялось снабжение укронацистов.
«МК» писал, что у командиров подразделений вооруженных сил Украины в Сумской области растет деморализация, вызванная большими бессмысленными потерями живой силы.