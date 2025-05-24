Президент Трамп дал указания минэнерго по ядерным реакторам

В США к 2030 году должны построить десять атомных реакторов. Такое поручение дал минэнерго американский президент Дональд Трамп. Он пописал соответствующий указ.
«Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году», — следует из текста указа.
Минэнерго теперь предстоит определиться с источниками финансирования столь масштабной стройки. Согласно документу, должно произойти не только строительство крупных реакторов.
По задумке администрации Трампа, в США необходимо перепустить всю энергосистему. Сюда относится создание новых АЭС и увеличение мощности на старых. Хозяин Белого дома накануне подписал несколько указов, касающихся атомной энергетики. О также хочет избавиться от бюрократии в этом направлении.
Ранее «МК» писал, что Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение ввести 50-процентные пошлины на европейские товары, чтобы стимулировать перенос производств в Соединенные Штаты.