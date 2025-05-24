Президент Трамп дал указания минэнерго по ядерным реакторам

«Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году», — следует из текста указа.