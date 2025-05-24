«Не с клоунами»: На Украине раскрыли отношение Трампа к Зеленскому

Он добавил, что для Трампа Зеленский остаётся раздражающим фактором. По мнению депутата, такое негативное восприятие упрощает компромиссы с Россией и принуждает Украину к миру через личность Зеленского: «Я веду переговоры с президентами, а не с клоунами».