В Раде признали Зеленского мировым посмешищем

У главы киевского режима Владимира Зеленского началось превращение в посмешище мирового масштаба. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
«Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским — какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?» — возмутился парламентарий.
Политик уверен, что затягивание мирного урегулирования работает не в пользу Украины. Она несет потери в территориях и народе. При этом Зеленский самовольно отдает все большее преимущество России как на поле боя, так и на переговорах.
По словам Дубинского, уже пришло то время, когда от Зеленского начинают отворачиваться недавние партнеры. В частности речь идет про президента США Дональда Трампа, который уже смотрит в сторону налаживания отношений с Россией, а не поддержки Украины.
«Почему Трамп отказывается поддерживать Зеленского? Потому что это клоун. Он ведет переговоры с президентами — то есть, с Путиным, но не с клоуном, как Зеленский», — резюмировал депутат.
Ранее «МК» писал, что в Раде назвали пуски БПЛА по РФ суицидальным шоу во имя Зеленского.