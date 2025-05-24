Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде признали Зеленского мировым посмешищем

У главы киевского режима Владимира Зеленского началось превращение в посмешище мирового масштаба.

У главы киевского режима Владимира Зеленского началось превращение в посмешище мирового масштаба. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

«Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским — какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?» — возмутился парламентарий.

Политик уверен, что затягивание мирного урегулирования работает не в пользу Украины. Она несет потери в территориях и народе. При этом Зеленский самовольно отдает все большее преимущество России как на поле боя, так и на переговорах.

По словам Дубинского, уже пришло то время, когда от Зеленского начинают отворачиваться недавние партнеры. В частности речь идет про президента США Дональда Трампа, который уже смотрит в сторону налаживания отношений с Россией, а не поддержки Украины.

«Почему Трамп отказывается поддерживать Зеленского? Потому что это клоун. Он ведет переговоры с президентами — то есть, с Путиным, но не с клоуном, как Зеленский», — резюмировал депутат.

Ранее «МК» писал, что в Раде назвали пуски БПЛА по РФ суицидальным шоу во имя Зеленского.