МИД РФ пообещал Украине «адекватный ответ» на массированные атаки беспилотников

Россия завершает работу над проектом документа, в котором изложены условия «устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности» по урегулированию конфликта с Украиной. Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва передаст этот проект Киеву сразу после завершения обмена пленными по формуле «1000 на 1000», который начался в пятницу. 23 мая Россия и Украина вернули друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Это был крупнейший обмен пленными за все время конфликта. В ближайшие дни обмен должен продолжиться.