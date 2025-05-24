СМИ: более 100 сотрудников СНБ Белого дома отстранили от работы

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отстранении от работы более 100 сотрудников Совета национальной безопасности. Согласно информации телеканала CNN, уведомление о немедленном освобождении рабочих мест поступило работникам в электронном письме от главы аппарата СНБ Брайана Маккормака.
Сотрудникам было предоставлено 30 минут для того, чтобы покинуть служебные помещения. Тем, кто отсутствовал на рабочем месте в момент получения письма, предложили согласовать отдельное время для возврата служебного имущества и личных вещей.
Напомним, что администрация Дональда Трампа инициировала масштабную реформу Совета по национальной безопасности (СНБ), направленную на сокращение бюрократии и борьбу с так называемым «глубинным государством».
Ранее сообщалось, что США ослабили санкционный режим в отношении Сирии.