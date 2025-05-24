Россия обошла Украину в гонке БПЛА: Как FPV-дроны меняют правила игры на фронте

Согласно данным украинских военных, оптоволоконные аналоги FPV-дронов стали ключевыми элементами в стратегии Армии России, что ставит ВСУ в сложное положение. В условиях такой динамики на поле боя, вопрос о том, как адаптироваться к новым реалиям, становится все более тяжёлым для украинских вооружённых формирований.