Командир пехотного батальона ВСУ отметил, что ситуация на поле боя меняется с поразительной скоростью. По его словам, только за последнюю неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.
«Из-за беспилотников концепции, которые мы реализовали всего месяц назад, больше не работают», — сказал он.
Согласно данным украинских военных, оптоволоконные аналоги FPV-дронов стали ключевыми элементами в стратегии Армии России, что ставит ВСУ в сложное положение. В условиях такой динамики на поле боя, вопрос о том, как адаптироваться к новым реалиям, становится все более тяжёлым для украинских вооружённых формирований.
Напомним, ранее ВС РФ нанесли рекордный удар по Украине беспилотниками. Российские войска атаковали Киев и прилегающие к нему регионы, использовав почти 300 БПЛА «Герань».