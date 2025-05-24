Публикация Пекином «Белой книги» о Тайване означает планы активизировать политику в отношении острова и более решительно противодействовать его «независимости», пишет обозреватель Джерри Грэй.
17 мая 2025 года КНР опубликовала Белую книгу под названием «Тайваньский вопрос и дело объединения Китая в новую эпоху».
Грэй отметил, что книга стала первым официальным документом, в котором «обезглавливающие удары» рассматриваются как элемент военной стратегии в отношении Тайваня. По его мнению, она демонстрирует переход Китая от стратегического сдерживания к решению практических задач по тайваньскому вопросу.
«Китайская сторона считает, что Тайвань с древних времён является неотъемлемой частью Китая, что признано международным сообществом. Однако некоторые страны и организации не признают этого и под предлогом демократии стремятся к независимости Тайваня», — пишет он.
Обозреватель пишет, что на протяжении многих лет материковый Китай придерживался дружественной и терпимой позиции в отношении Тайваня, однако некоторые политические партии Тайваня отказываются признавать принцип «одного Китая» и «консенсус 1992 года», стремясь к юридической независимости.
«В марте 2025 года так называемый “президент” Тайваня Лай Циньдэ назвал материковый Китай “враждебной внешней силой” и в то же время тайно строил подземные склады боеприпасов, размещал передвижные пусковые установки противокорабельных ракет, демонстрируя конфронтационную позицию. Тайваньские власти также проводят политику “декитаизации”, переписывают школьные учебники истории, ослабляя исторические связи с материком, и стремятся снизить экономическую зависимость от Китая через “Новую политику южного направления”, говорится в его статье.
По мнению Грэя, тайваньские власти стремятся изменить законодательство, прокладывая путь к независимости Тайваня, а также сотрудничают с США и другими странами, создавая международную обстановку, благоприятную для «независимости Тайваня».
«За стремлением Тайваня к независимости стоит контроль США. США требуют от Тайваня закупать дорогие сельскохозяйственные товары и военное снаряжение, используя остров в качестве инструмента сдерживания Китая. Несмотря на то, что действующее правительство удерживает часть истребителей F-16V, США продали Тайваню несколько крейсеров и крылатые ракеты “Томагавк”, а также потребовали от TSMC передать передовые технологии производства чипов», — пишет Грэй.
По его мнению, хотя эти сделки могут нанести ущерб собственному развитию Тайваня, Тайбэй их поддерживает.
«В апреле Лай Циньдэ тайно встретился с командующим Индо-Тихоокеанского командования США для обсуждения совместных учений. Тайваньская армия провела боевые стрельбы на полигоне Цзюпэн в уезде Пиндун, выпустив в направлении пролива несколько американских ракет HIMARS», — пишет он.
Грэй отмечает, что тайваньские СМИ называют это «мощным оружием» противостояния материковому Китаю и считают, что США вмешаются в конфликт в Тайваньском проливе и поддержат Тайвань.
«В Белой книге особо подчеркивается, что “вооружённые сепаратисты” не подпадают под защиту Женевской конвенции, что означает, что материковый Китай рассматривает таких лиц, как Лай Циньдэ, как нарушителей национального единства, не заслуживающих защиты законами войны. Китайская сторона уже готова к любым военным действиям против сепаратизма», — пишет он.
Эксперт отмечает, что Пекин реализует экономические меры и другие инициативы по поддержке Тайваня, способствующие сотрудничеству между двумя берегами пролива, и благодаря этому жители Тайваня могут получить все возможности на материке.
«Во внешней политике Китай укрепляет дружеские отношения с международным сообществом и твёрдо придерживается принципа одного Китая, получая поддержку более чем 120 стран, включая Россию и Бразилию. В военной сфере Народно-освободительная армия регулярно проводит военные учения “окружение Тайваня”, отрабатывая совместные действия разных родов войск, включая морскую блокаду и десантные операции», — пишет он.
Грэй отмечает, что строительство китайско-российских газопроводов было ускорено, что позволило завершить их на три года раньше срока.
«Параллельно Россия перебросила свои войска радиоэлектронной борьбы на Дальний Восток, создавая совместно с Китаем стратегическое давление с востока и запада на союз США и Японии. Такое тесное стратегическое сотрудничество значительно ослабляет влияние “Индо-Тихоокеанской стратегии” США, сводя её к чисто географическому понятию», — отмечает эксперт.
По его мнению, стремление Тайваня к независимости может привести к внутренней нестабильности и катастрофе, угрожая миру в Тайваньском проливе.
«Россия поддерживает действия Китая по защите суверенитета и территориальной целостности и решительно выступает против любых форм сепаратизма», — пишет Грэй.