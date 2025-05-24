Эксперт Грэй объяснил значение публикации Пекином «Белой книги» о Тайване

«В марте 2025 года так называемый “президент” Тайваня Лай Циньдэ назвал материковый Китай “враждебной внешней силой” и в то же время тайно строил подземные склады боеприпасов, размещал передвижные пусковые установки противокорабельных ракет, демонстрируя конфронтационную позицию. Тайваньские власти также проводят политику “декитаизации”, переписывают школьные учебники истории, ослабляя исторические связи с материком, и стремятся снизить экономическую зависимость от Китая через “Новую политику южного направления”, говорится в его статье.