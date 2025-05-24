Axios: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио инициируют масштабную реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, значительно сократив численность его сотрудников. Об этом сообщает портал Axios, подчеркнув, что многие функции СНБ передаются в руки Госдепартамента и Пентагона, что должно повысить эффективность работы ведомств.
Источник в Белом доме отметил, что данная реформа является частью борьбы с так называемым «глубинным государством» — теневыми структурами, оказывающими влияние на политические и экономические процессы в США.
Трамп уже давно заявлял о необходимости противостояния этим группам, которые, по его мнению, мешали реализации его политики. В рамках этой борьбы планируется сократить аппарат СНБ примерно вдвое — с нынешних 350 сотрудников до примерно 175 человек.
Также сообщается, что Трамп намерен оставить Рубио на посту временного помощника по национальной безопасности как можно дольше.
Рубио совмещает обязанности главы внешнеполитического ведомства и помощника президента по вопросам безопасности с начала мая после того, как Трамп уволил предыдущего помощника Майка Уолтца. Эта мера свидетельствует о стремлении Трампа укрепить контроль над ключевыми направлениями национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разрушил план политиков из европейских государств по введению новых ограничительных мер в отношении РФ после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.