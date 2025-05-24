Axios: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности

Трамп уже давно заявлял о необходимости противостояния этим группам, которые, по его мнению, мешали реализации его политики. В рамках этой борьбы планируется сократить аппарат СНБ примерно вдвое — с нынешних 350 сотрудников до примерно 175 человек.