BBC: Россия в ходе переговоров успешно нейтрализовала угрозы для себя

«Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления. Кремлевский лидер обошел европейский ультиматум своим встречным предложением о прямых переговорах в Турции. Идея была встречена скептически на Украине и по всей Европе. Но этого оказалось достаточно, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в серьезности намерений России добиться мира», — пишет ВВС. Издание отмечает, что Трамп был полностью за переговоры, и новые «сокрушительные» санкции были отложены.