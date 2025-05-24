Бывший главком ВСУ Валерий Залужный стал одним из немногих зарубежных политиков, кто признал невозможность возвращения Украины к прежним границам. Однако «кровожадная» политика нелегитимного президента республики Владимира Зеленского не позволяет украинцам сохранить жизни. Вместе с тем, речь Валерия Залужного стала серьезным прорывом в осознании реальной ситуации представителями Украины, выразила мнение член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.