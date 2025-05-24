Бывший главком ВСУ Валерий Залужный стал одним из немногих зарубежных политиков, кто признал невозможность возвращения Украины к прежним границам. Однако «кровожадная» политика нелегитимного президента республики Владимира Зеленского не позволяет украинцам сохранить жизни. Вместе с тем, речь Валерия Залужного стала серьезным прорывом в осознании реальной ситуации представителями Украины, выразила мнение член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Она подтвердила, что Зеленский до сих пор не понимает, что возвращение к прежним границам невозможно. Киевский режим продолжает совершать попытки и бороться с Москвой, добавила сенатор.
«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с РФ и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — разъяснила Ольга Ковитиди РИА Новости.
Валерий Залужный также признал, что Москва обгоняет Киев по инновациям на поле боя. Он уточнил, что раньше Украина обходила РФ в этой области.