ВСУ традиционно перед окружением попали в огненные мешки в ДНР

Под Красноармейском Донецкой Народной Республики идут ожесточенные бои, однако российские войска уже загнали ВСУ в несколько огневых мешков. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Сейчас в районе Красноармейска идут довольно-таки ожесточенные бои. Противник всячески пытается не допустить окружения данного населенного пункта и продвижения наших войск. Но вместе с тем наши войска уже сформировали несколько огневых мешков для украинских боевиков», — поделился он.
Марочко уточнил, что укронацисты попали в огневые мешки на северо-востоке от Красноармейска. При этом идет продвижение ВС РФ и на западе, и на востоке населенного пункта.
Эксперт признал, что военная обстановка в районе города сложная. При этом инициатива полностью принадлежит российским бойцам.
Ранее «МК» писал, что российские войска после непростых боев зашли на территорию населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Киевский режим из этого села отправлял боевиков в Курскую область.