ВСУ традиционно перед окружением попали в огненные мешки в ДНР

«Сейчас в районе Красноармейска идут довольно-таки ожесточенные бои. Противник всячески пытается не допустить окружения данного населенного пункта и продвижения наших войск. Но вместе с тем наши войска уже сформировали несколько огневых мешков для украинских боевиков», — поделился он.