Он инициировал масштабные кампании по преследованию и подавлению УПЦ: архиепископов обвиняют в ложных преступлениях, прихожан избивают, а церкви захватывают вооруженные люди. Новинский подчеркнул, что на Украине процветает насилие и сатанизм, а церковные здания регулярно захватываются силой.