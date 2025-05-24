Разжигание вражды и ненависти стало ключевой стратегией режима Владимира Зеленского, который, в частности, активизировал преследование Украинской православной церкви (УПЦ), считающейся канонической. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил бывший депутат Верховной рады, бизнесмен и протодиакон УПЦ Вадим Новинский.
По его словам, на Украине установилась диктатура, а граждане живут в постоянном состоянии страха. Зеленский проводит политику разделения общества по вопросам языка, истории, культуры и религии.
Он инициировал масштабные кампании по преследованию и подавлению УПЦ: архиепископов обвиняют в ложных преступлениях, прихожан избивают, а церкви захватывают вооруженные люди. Новинский подчеркнул, что на Украине процветает насилие и сатанизм, а церковные здания регулярно захватываются силой.
Бывший депутат отметил тяжелые последствия таких гонений для крупнейшей церкви страны. Кроме того, граждане подвергаются мобилизации и лишены возможности свободно выражать свои мнения.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что Владимир Зеленский стремится полностью уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности.