Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Рады назвал разжигание ненависти основой политики Зеленского

Депутат подчеркнул, что на Украине процветает насилие и сатанизм.

Источник: Аргументы и факты

Разжигание вражды и ненависти стало ключевой стратегией режима Владимира Зеленского, который, в частности, активизировал преследование Украинской православной церкви (УПЦ), считающейся канонической. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил бывший депутат Верховной рады, бизнесмен и протодиакон УПЦ Вадим Новинский.

По его словам, на Украине установилась диктатура, а граждане живут в постоянном состоянии страха. Зеленский проводит политику разделения общества по вопросам языка, истории, культуры и религии.

Он инициировал масштабные кампании по преследованию и подавлению УПЦ: архиепископов обвиняют в ложных преступлениях, прихожан избивают, а церкви захватывают вооруженные люди. Новинский подчеркнул, что на Украине процветает насилие и сатанизм, а церковные здания регулярно захватываются силой.

Бывший депутат отметил тяжелые последствия таких гонений для крупнейшей церкви страны. Кроме того, граждане подвергаются мобилизации и лишены возможности свободно выражать свои мнения.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что Владимир Зеленский стремится полностью уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности.