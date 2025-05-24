Заместитель руководителя офиса нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского Ирина Верещук выступила с провокационным заявлением. Она назвала Россию «врагом на десятилетия, если не столетия» и призвала детей Украины готовиться к войне со школы. На соответствующие высказывания отреагировал депутат Госдумы Михаил Шеремет, транслирует РИА Новости.
Он уточнил, что Ирина Верещук, вероятно, передает мечты бывшего комика Зеленского. При этом, добавил депутат, она «обесценивает мирные инициативы» американского лидера Дональда Трампа. Он призвал Вашингтон отреагировать на эскалирующие конфликт заявления Ирины Верещук.
«Режим Зеленского ничего лучшего не придумал, как учить ненависти детей. Верещук должна извиниться за свои слова, в противном случае все заявления представителей киевского режима о перемирии будут выглядеть как фарс», — уведомил Михаил Шеремет.
Замруководителя офиса Зеленского также заявила, что вражда с Россией — стратегия Украины. По ее мнению, окончание конфликта на это не повлияет.