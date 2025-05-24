Искусственный интеллект стал вторым пилотом российского истребителя Су-57

По данным источника в Объединенной авиастроительной корпорации, система помогает пилоту решать ряд задач, включая навигацию и управление бортовыми системами. Это позволяет сосредоточиться на основных боевых функциях, таких как применение оружия, при этом окончательное решение всегда остается за человеком.