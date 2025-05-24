Искусственный интеллект стал вторым пилотом российского истребителя Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил систему искусственного интеллекта, выполняющую функции электронного второго пилота. Как агентству РИА Новости сообщили в «Рособоронэкспорте», новейшая разработка предназначена для поддержки летчиков как в штатных полетах, так и в боевых условиях.
По данным источника в Объединенной авиастроительной корпорации, система помогает пилоту решать ряд задач, включая навигацию и управление бортовыми системами. Это позволяет сосредоточиться на основных боевых функциях, таких как применение оружия, при этом окончательное решение всегда остается за человеком.
Разработка «электронного помощника» велась с первых дней создания Су-57. Истребитель пятого поколения обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, стелс-технологиями и внутренними отсеками для вооружения. Новая система ИИ будет предлагаться и для экспортных версий самолета.
Ранее «Рособоронэкспорт» опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии.