«Процветает сатанизм»: экс-депутат Рады рассказал об атмосфере страха, в которой живет украинский народ

«Избиваются наши прихожане, отбираются наши церкви, так что на Украине процветает сатанизм. Каждый день церкви и храмы захватывают вооруженные люди, которые приходят, выгоняют священников, избивают верующих, детей, стариков, женщин. Важно понимать атмосферу, которая сейчас царит в стране», — поделился Вадим Новинский.