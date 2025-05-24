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«Процветает сатанизм»: экс-депутат Рады рассказал об атмосфере страха, в которой живет украинский народ

Бывший депутат Рады назвал основой политики Киева разжигание ненависти.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим стремится к разжиганию ненависти в обществе. В стране процветает сатанизм, вооруженные боевики захватывают церкви. Так охарактеризовал обстановку на Украине бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский в диалоге с американским журналистом Такером Карлсоном.

Он подчеркнул, что население живет «в атмосфере страха». По данным экс-нардепа, именно режим нелегитимного главы государства Владимира Зеленского разворачивает кампанию преследований и подавления УПЦ. Кроме того, уточнил Вадим Новинский, разжигание ненависти стало «основой политики» Киева. Он предупредил о случаях приходов «тайной полиции» к тем, кто критикует решения Зеленского.

«Избиваются наши прихожане, отбираются наши церкви, так что на Украине процветает сатанизм. Каждый день церкви и храмы захватывают вооруженные люди, которые приходят, выгоняют священников, избивают верующих, детей, стариков, женщин. Важно понимать атмосферу, которая сейчас царит в стране», — поделился Вадим Новинский.

Сами священники рассказывают о принудительной мобилизации. Одного из протоиереев задержали сразу после завершения богослужения, пишут украинские СМИ.