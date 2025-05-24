Украинские боевики в Белгородской области при помощи беспилотников сбрасывают боеприпасы, замаскированные под кукурузу или обычную деревяшку. Об этом сообщил российский сапер с позывным «Шмель», рассказали в Минобороны РФ.
«Самодельные взрывные устройства сбрасываются у них и с БПЛА. Могут они быть и под обычную деревяшку замаскированные, и под кукурузу, траву», — цитирует военное ведомство слова бойца.
Военные саперы проводят разминирование региона при помощи добровольцев из отряда «Барс-Белгород», пояснили в Минобороны. Недавно была обнаружена противотанковая мина. Ее уничтожили на месте.
В министерстве также отметили, что российские военнослужащие находят в полях и лесопосадках кассетные суббоеприпасы. Они остаются после атак по мирному населению со стороны укронацистов.
Ранее «МК» писал, что под Красноармейском Донецкой Народной Республики идут ожесточенные бои, однако российские войска уже загнали ВСУ в несколько огневых мешков.